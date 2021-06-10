شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال لـ763 مستفيدا من العاملين بالنقل الموجه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، صرف الدعم لـ 763 مستفيدًا من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر مارس 2021 بمبلغ (1,013,522) ريالًا.

ويعمل «هدف» حاليًا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخرًا، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعمًا شهريًا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريًا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعمًا تحفيزيًا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه متطلبات الأداء المطلوبة.