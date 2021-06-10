شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون أند جونسون" تدعو دول العالم لتوفير جرعات إضافية من لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح المدير التنفيذي لشركة "جونسون أند جونسون" "أليكسي جورسكي" أن شعوب العالم في حاجة للمزيد من الجرعات من لقاحات فيروس كورونا بجانب لقاحات الأنفلونزا الموسمية خلال السنوات المقبلة.



وأضاف "جورسكي" في كلمته أمام مؤتمر "تك هيلث" أن الجميع سيكون في حاجة للقاحات تعزز مناعتهم وزيادة تحقيق مناعة القطيع على مستوى العالم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار إلى أن هذه اللقاحات سواء ضد كورونا أو ضد الانفلونزا الموسمية سيجري إنتاجها بكثافة في السنوات المقبلة، وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات المستشار الصحي السابق للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" ومطالبته لمواطني بلاده بتلقي اللقاح لوقف تفشي سلالة مرض "دلتا" المكتشفة في الهند.



تجدر الإشارة إلى أن "جونسون أند جونسون" توفر الملايين من جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا والذي يتم توزيع جرعة واحدة منه على كل فرد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 1.3% وأغلق عند 165.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 165.7 دولار وأقل سعر عند 163.6 دولار.