شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر اقتصاديات الشرق الأوسط فى معدلات النمو الاقتصادى رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو له خلال 7 سنوات عاماً، وتصدر معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى

واستطاعت مصر أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، والذى يعد الأعلى على مستوى العالم رغم جائحة كورونا.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022.

معدل النمو الاقتصادى المصرى بالارقام

1- حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 2.9% خلال 2013/2014

2- و4.4% خلال عام 2014/2015

3- وخلال 2015/2016 حقق معدل نمو بلغ 4.3%

4- وخلال 2016/2017 حقق معدل نمو بلغ 4.2%

5- وخلال 2016/2017 حقق معدل نمو بلغ 4.2%

6- وخلال 2017/2018 حقق معدل نمو 5.3%

7- وخلال 2018/2019 حقق معدل نمو. 5.6%

8 ـ وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.8%للعام 2019-2020.

واستمرت مصرفي تصدر معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2019، لتسجل 5.6%، تلتها العراق بمعدل نمو 3.4%، ثم إسرائيل بمعدل نمو 3.1%، والأردن بمعدل نمو 2.2%، والبحرين بمعدل نمو 2%، في حين انكمش الناتج المحلى الإجمالى لإيران بنسبة 9.5%.