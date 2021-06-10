شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر اقتصاديات الشرق الأوسط فى معدلات النمو الاقتصادى رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
واستطاعت مصر أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، والذى يعد الأعلى على مستوى العالم رغم جائحة كورونا.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022.
معدل النمو الاقتصادى المصرى بالارقام
1- حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 2.9% خلال 2013/2014
2- و4.4% خلال عام 2014/2015
3- وخلال 2015/2016 حقق معدل نمو بلغ 4.3%
4- وخلال 2016/2017 حقق معدل نمو بلغ 4.2%
5- وخلال 2016/2017 حقق معدل نمو بلغ 4.2%
6- وخلال 2017/2018 حقق معدل نمو 5.3%
7- وخلال 2018/2019 حقق معدل نمو. 5.6%
8 ـ وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.8%للعام 2019-2020.
واستمرت مصرفي تصدر معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2019، لتسجل 5.6%، تلتها العراق بمعدل نمو 3.4%، ثم إسرائيل بمعدل نمو 3.1%، والأردن بمعدل نمو 2.2%، والبحرين بمعدل نمو 2%، في حين انكمش الناتج المحلى الإجمالى لإيران بنسبة 9.5%.