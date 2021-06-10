شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على انخفاض قبيل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث انخفض "داو جونز" للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.5% للمرة الأولى منذ السابع من مايو/أيار الماضي.



وسوف تصدر غدا الخمس بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.



كما تصدر غدا أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تكشف عن ملامح أولية بشأن مسار سوق العمل.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق الخام عند 69.96 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 69.4 دولار.



واستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب عند 72.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.8 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 34447 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34654 نقطة وأقل مستوى عند 34439 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4219 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4237 نقطة وأقل مستوى عند 4218 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 13911 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14003 نقاط وأقل مستوى عند 13906 نقاط.