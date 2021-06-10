شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بضغط من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع الزراعية.



وذكر مراقبون أن جفاف الطقس في الولايات المتحدة وكندا ربما يؤثر سلباً على جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، وهو ما دعم أسعار السلع الزراعية في الآونة الأخيرة.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "سوفكون" الروسية للاستشارات الزراعية خفضت توقعاتها بشأن محصول القمح الروسي لعام 2021 إلى 80.9 مليون طن من 81.7 مليون طن نتيجة ضعف المساحات المزروعة بالقمح في الشتاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:18 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 680.5 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 6.86 دولار في حين سجت أقل سعر عند 6.73 دولار.