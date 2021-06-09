شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق على انخفاض مع ترقب تقرير التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ ينتظر المستثمرون من المؤسسات بيانات التضخم لاستقاء مؤشرات حول الموعد الذي قد يشدد في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية التيسيرية.

وغازل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الزخم بحلول موعد الإغلاق، لكنها ظلت داخل نطاق ضيق في غياب أي محفزات واضحة للسوق.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 152.15 نقطة بما يعادل 0.44 بالمائة إلى 34447.67 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 7.65 نقطة أو 0.18 بالمائة إلى 4219.61 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.16 نقطة أو 0.09 بالمائة إلى 13911.75 نقطة.