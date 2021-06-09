شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي»: 2.2 مليار درهم حصة الأقلية في «داماك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صرّحت وكالة «إس آند بي» جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن الإلغاء المحتمل المعلن عنه لشركة داماك للتطوير العقاري؛ هو أمر محايد من الناحية الائتمانية. ويقدر العرض، الذي تم تقديمه بسعر 1.3 درهم للسهم الواحد، حصة داماك الأقلية بنحو 2.2 مليار درهم، بحسب الوكالة.

وقالت «إس آند بي» في بيان: «يعتزم المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك، حسين السجواني، الذي يمتلك حالياً 72.215% من الشركة، جعلها خاصة عن طريق شراء أسهم الأقلية. ونتيجة لعرضه، استقال السجواني من منصب رئيس شركة داماك بشكل فوري».

وتابعت الوكالة: «نحن نتفهم أن الشطب لن يكون له أي تأثير على الميزانية العمومية لشركة داماك؛ حيث سيتم دفع المقابل من قبل المشتري. نلاحظ أيضاً أن داماك لا تستطيع توزيع الأرباح؛ بسبب القيود المفروضة بموجب عقد السندات الخاص بها؛ لذلك، نتوقع أن تظل مقاييس الائتمان الخاصة بشركة داماك من دون تغيير، بما يتماشى مع التصنيف B والتوقعات السلبية».

وبحسب بيان الوكالة: «تم تقديم العرض من خلال شركة ميبل انفيست كو للاستثمارات الشخصية للسيد السجواني، وعند الوصول إلى 90% إضافة إلى حصة واحدة من الفائدة، يمكن لشركة ميبل انفيست كو الضغط على المساهمين الذين لم يقبلوا العرض، للوصول في النهاية إلى ملكية 100%».

وختمت الوكالة: «سيكون للتغيير في السياسة المالية لشركة داماك أو توزيع الأرباح أو ممارسات الحوكمة تأثير على التصنيف».