شكرا لقرائتكم خبر عن بالعمى يترأّس اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ترأّس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الاجتماع الثامن والثلاثين (38) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بحضور مجموعة من المحافظين وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تطورات قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز الجوانب الاحترازية للقطاع.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي شملت التحول لسياسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية ورأس المال البشري وإطار عمل الحوكمة والمواضيع المتعلقة بالاستقرار المالي والاقتصادي التي تؤثر على التمويل الإسلامي والتدابير التي اتخذها أعضاء المجلس من أجل معالجة أثر الجائحة على أسواقهم المالية.

وبدوره، وجه المحافظ باتخاذ التدابير الضرورية لتطوير أجندة توحيد متطلبات الشريعة الإسلامية من جهة ومواصلة تعزيز المعايير الاحترازية للمالية الإسلامية من جهة أخرى.

كما ترأس بالعمى اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لعام 2021، حيث تمّت الموافقة على تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2020، وغيرها من المسائل الاستراتيجية والمالية التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وبهذه المناسبة، صرّح محافظ المركزي، قائلاً: «لقد أظهر قطاع التمويل الإسلامي مرونة كبيرة خلال عام 2020، الذي كان عاماً استثنائياً على كافة الأصعدة، وقد ترافق ذلك مع الدعم والإجراءات التي قدّمتها الحكومات والبنوك المركزية. كما أكد على ضرورة تعاون البنوك المركزية فيما بينها لبذل الجهود الحثيثة الرامية إلى ضمان سلامة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وسيواصل مصرف الإمارات المركزي، العمل من أجل تطوير القطاع المصرفي الإسلامي وتسريع نموّه واستقراره».