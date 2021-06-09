إعادة توطين فهود الشيتا في الهند

من المنتظر أن تقطع ثمانية من فهود الشيتا، مسافة 8405 كيلومترات من جنوب إفريقيا إلى موطنها الجديد في المتنزه الوطني الفسيح في الهند في نوفمبر المقبل، وبذلك سيعود أسرع حيوان بري في العالم إلى القارة الهندية، بعد أن انقرض فيها منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

وفهود الشيتا هي نوع فريد من القطط الكبيرة ضمن فصيلة السنوريات، التي تتسم بأنها من الحيوانات ثابتة المخالب، والتي انقرضت جميع أنواعها الأخرى من الأرض. ولسرعتها الهائلة في الصيد تسمى أحياناً بالعربية بـ «النمر الصياد».

ويقول الدكتور يادفيندراديف جهالا، عميد معهد الحياة البرية في الهند، وأحد الخبراء المكلفين بهذه الجهود: «أخيراً بتنا نمتلك الموارد والموائل الطبيعية لإعادة إدخال الشيتا، فهذه هي المرة الأولى على مستوى العالم، التي يُنقل فيها حيوان كبير من آكلي اللحوم من قارة إلى أخرى من أجل الحفاظ على نوعه».

ويعد فهد الشيتا بجلده المرقط بالأسود ببقع تشبه الدموع، حيواناً «أنيقاً» يركض عبر المروج بسرعة تصل إلى 112 كيلومتراً في الساعة للانقضاض على فريسته. فهو حيوان عداء على نحو رائع، له قدرات مميزة على التوقف بسرعة والمراوغة والمناورة والقفز وهو في طريقه نحو هدفه، وهو قتل الفريسة.

وتعيش الغالبية العظمى من فهود الشيتا التي يبلغ عددها نحو 7000 في العالم، في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا.

وقد أفيد بأن آخر مرة شوهدت فيها حيوانات الشيتا المهددة بالانقراض في الهند كانت في الفترة بين عامي 1967-1968، بيد أن أعدادها تضاءلت بشكل كبير بحلول عام 1990.

وقال جالا إنه تم تحديد ثلاثة مواقع، وهي متنزه وطني ومحميتان للحياة البرية في ولايتي ماديا براديش وراجستان لوضع فهود الشيتا فيها.

وسيوضع أول الفهود الثمانية في محمية متنزه كونو الوطني في ولاية ماديا براديش، التي تضم أعداداً كبيرة من الفرائس مثل الظباء والخنازير البرية.

ويدعم خبراء الحياة البرية أيضاً جعل محمية النمور في تلال موكوندرا في ولاية راجاستان موطناً محتملاً للفهود الجديدة.

وكان من جملة الأسباب التي أدت إلى انقراض فهود الشيتا في الهند، هي الصيد وتناقص المحميات وعدم توفر الفرائس بما يكفي، من الظباء السود والغزلان والأرانب البرية. وخلال الحكم البريطاني، تم القضاء على فهود الشيتا بعد وضع مكافآت لصيدها، لأنها كانت تتسلل إلى القرى وتفترس المواشي.

وتبذل الهند قصارى جهودها منذ خمسينات القرن الماضي لإعادة هذا الحيوان إلى الهند.

(بي بي سي)