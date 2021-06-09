صحة المواطن

خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن نظام التأمين الصحي الاتحادي قيد الإنجاز خلال الفترة الراهنة، وأنه سيرى النور قريباً، لتزف البشارة إلى الموظفين الذين توسموا خيراً بخطوة جديدة تخطوها حكومتنا الرشيدة على طريق تحصين صحة وسلامة المجتمع، الذي طالما نهل من بحور مبادرات قيادتنا التي تضع صحة الإنسان ورفاهيته على رأس أولوياتها، مسخرة بذلك جميع إمكانياتها لكي يعيش هانئ البال، وتنعكس راحته بشكل إيجابي على عطائه، ليسهم في مسيرة التنمية التي تتسارع عجلتها وتتسع دائرتها باتساع طموح قيادتنا الرشيدة.

نظام التأمين الصحي الاتحادي، تكمن أهميته بكونه سيتيح لكل مواطن تلقي العلاج في إماراته أو أي إمارة أخرى، وسيضع حداً لتعنت بعض شركات التأمين التي حار المرضى في التعامل معها، والحصول على موافقة لا حجة لعدم صدورها، سوى المماطلة والتملص من حق المريض في تغطية تكلفة علاجه ما دام سقف بطاقته يسمح له بذلك.

هذه البشرى، نأمل أن تحرك المياه الراكدة لدى بعض شركات القطاع الخاص التي لا ترفض فكرة التأمين، ما كان سبباً رئيسياً في إدارة الكفاءات المواطنة ظهرها عنه، ووصفه بالبيئة الطاردة للمواهب، كونه يستنزف قواهم بساعات دوامه الطويلة، فضلاً عن عدم اعتراف بعض قطاعاته بإجازة اليومين أسبوعياً.

جائحة كورونا بدورها، أماطت اللثام عن أهمية التأمين الصحي، والحكومة التي تحملت مشكورة تكاليف الفحوص الخاصة بالمصابين والمخالطين وعلاجهم، تُرفع لها القبعة بعد أن سحبت البساط من تحت بعض المستشفيات الخاصة، التي كانت ستجد في الجائحة باباً للتكسّب وتحقيق الأرباح، مع إصرارها إلى حد الآن على تقاضي الأطباء العاملين لديها رسوم كشفية تعادل ما يتقاضاه الجراحون لإجراء عملية في دول أخرى.

أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً، وأن يصار إلى أن يتفيأ الجميع مظلة التأمين الصحي، خير من الوضع القائم حالياً، بعد أن تحول بعض الصيادلة إلى أطباء يصفون لمراجعيهم الهاربين من رسوم كشف الطبيب، أدوية قد يكون ضررها أكثر من فائدتها، فضلاً عن أطباء مواقع التواصل الاجتماعي الذي يرفعون شعار خدمة أفراد المجتمع بوصفات دوائية، لا يحمل أحدهم ختماً يضعها عليها، بعد أن ركب موجة المؤثرين، واختار لعب دور الطبيب دون أن يدخل حتى كلية أو يمسك سماعة أو ميزان حرارة.

نأمل ألا يتأخر إصدار قرار التأمين الصحي الاتحادي، وأن تكون فائدته على قدر حجم انتظاره، وأن تخوّل بطاقته حاملها العلاج في المستشفيات الجيدة، فصحّة المواطن من صحّة الوطن.

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