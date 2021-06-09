الموسيقى بين فيلسوف ومتصوّف

ما وجوه الخلاف الموسيقيّ الأخرى، بين أفلاطون وجلال الدين الرومي؟ لم يكن في الإمكان اختصار الطريق على القارئ في عمود الأمس. اعتقاد الفيلسوف اليوناني أن الفلسفة هي أعلى درجات الموسيقى، رأي فيه عمق وجماليّة بلا حدود. مع أن كلمة «هارموني» لم تكن لها علاقة خاصة بالموسيقى، فهي تعني في اليونانية القديمة: الالتئام، الالتحام، الالتصاق، التضافر، المزاوجة، بين معدنين، حجرين، خشبتين، عظمين... رائعة هي نظرة أفلاطون لأنه يرى أن الفلسفة هي الموسيقى التي تدرك ذاتها. أمّا الهارموني فيها فهو بين الجسم والروح، بين الإنسان والكون، بين الأفلاك...

ههنا تظهر المشكلات.

ذلك الفيلسوف الكبير لديه حكم صارم على كل شيء: بالفضيلة والحقيقة. الموسيقى ليست اللغة المناسبة للتعبير عنهما. قد يؤدي هذا الفن إلى صفاء الروح، نقاء النفس، سمو الفكر، ما يفضي إلى ترسيخ القيم الإنسانية العليا، لكن لا يستطيع أيّ مؤلف موسيقي ادّعاء أن الأثر الذي أبدعه في المقام الفلاني، يصوّر الحقيقة أو الفضيلة.

طبيعي إذاً أن يشهر أفلاطون سيفه على الموسيقى غير المصحوبة بالكلام. معذرة عزيزي أفلاطون، فرأيك متخلف، أنت مثل جماعتنا في أوائل القرن الماضي، الذين كانوا يسمونها: «الموسيقى الصامتة». المصطلح الفرنسي جميل: الموسيقى المستقلة.

بين الرجلين ستة عشر قرناً تقريباً، ولو حضر الفيلسوف مجلس سماع المولوي في قونية لثارت ثائرته، فالصوفي يطرد الكلام: «اقرعوا الطبول ولا تنبسوا بعد ببنت شفة.. أيّ مجال للقلب والعقل فحتى الروح فرّت». الأصل بحر الهزج المثمّن بسكون اللام: مفاعيلْ مفاعيلْ... يبدو الرومي عدوانيّاً في عين أفلاطون، فهو يقول للمغني اترك الكلام: «دع هذه الأقوال، اعزف نغمة أيها المطرب.. هات الرباب والدف.. وإلاّ فمزمار». يزيد الأمر شرحاً: «حتّام تأتي بالقصائد في كلام.. للروح شعر آخر.. أنصت إليه بلا كلام».

كيف يستطيع أفلاطون إدراك هذا اللغز، وهو شديد التعلق بقيثارة أبولون؟ يخاطبه جلال الدين: «ربابات العالم وصنوجه إذا احترقت.. فلكم من صنوج خفيّة، أيّها الصديق». لا شك في أن باب حرية التعبير مفتوح على مصراعيه أمام عملاق الفلسفة في كل العصور، والمعرفة ضالة الفيلسوف، بعد محاضرة مفعمة بالدرر المعرفيّة والحكمة عبر جولة معتمة في الكهف الأثير إلى قلب الأثيني، ابتسم متذكراً غزليته الصوفية: «هاتها لغة أخرى جديدة، يا أصل المعرفة».

لزوم ما يلزم: النتيجة التوفيقية: العقل السعيد يصغي إلى موسيقى الفلسفة، ويتفكّر في فلسفة الموسيقى.

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