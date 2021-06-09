شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 5 ملايين و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحرى بجمارك السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة المراجعات برئاسة زكريا بغدادى مدير الإداره بالتنسيق مع أحمد الشيمى مدير الإدارة بالتفتيش العام وماجدة إبراهيم كبير باحثين بإدارة الحجز الإدارى والإدارة العامة للمنافذ الجمركية بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مأمورية السويس، بفحص ومراجعة مستندات النولون البحرى لـ(65) بيان جمركى، خاصة بـ7 شركات لصنف زيوت نخيل، تم الإفراج عنها من جمرك الأدبية خلال شهر يوليو سنة 2020.

وذلك للتأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى طبقا لمنشور تعريفات رقم ٢٧ لسنة 2020، وبروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندريه المؤرخ فى ٢٠٢٠/٦/٢٨ ، فتبين استحقاق مبلغ 5 ملايين و٥٢١ ألف و ٨٨١ جنيها، وتم تحصيل المبلغ بالكامل.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورمحمد معيط وزير المالية وتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والتكلفات الصادره من الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد يوسف أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس.