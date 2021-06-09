شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات اقتصادية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.5% للمرة الأولى منذ السابع من مايو/أيار الماضي.



وسوف تصدر غدا الخمس بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.



كما تصدر غدا أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تكشف عن ملامح أولية بشأن مسار سوق العمل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:22 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% أو ما يعادل 27 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28 دولارا للأوقية.