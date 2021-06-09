شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع مع انخفاض المعروض النقدي في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر المعروض النقدي "إم 2" في اليابان ارتفع بنسبة 7.9% في الشهر الماضي دون توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 8.5%.



وتتجه أنظار الأسواق غدا الخميس نحو صدور بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.



كما تصدر غدا أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تكشف عن ملامح أولية بشأن مسار سوق العمل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:26 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.6، وسجل أعلى سعر اليوم عند 109.6 في حين سجل أقل سعر عند 109.2.