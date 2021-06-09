شكرا لقرائتكم خبر أبوثنين: المملكة من أوائل الدول في تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين خلال ترؤسه وفد المملكة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ(109)، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن حكومة المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذا الوباء وفعلت خطة طوارئ شاملة لمواجهة الفيروس وتداعياته، واتخذت بذلك عدة قرارات أسهمت في الحد من انتشاره، واضعة سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها أولوية قصوى.

وأشاد في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر باختيار القائمين موضوع العمل في زمن كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه الأزمة استوجبت من جميع الدول في العالم العمل على مواجهتها على المستويات كافة.

وأشار إلى أن السعودية دعمت الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة خلال ترؤسها لمجموعة

العشرين العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار، متطرقا إلى استراتيجية سوق العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي، مؤكدا إسهامها في جذب القدرات المحلية والعالمية لسوق العمل السعودي.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستقوم بإصلاحات جوهرية لسوق العمل، كما أطلقت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة العمل، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وعدد من المبادرات والبرامج الداعمة لها مثل برنامج توثيق ورقمنة عقود العمل، وبرنامج حماية الأجور، وإطلاق خدمة التسوية الودية الالكترونية للخلافات العمالية، كما استهدفت المملكة أيضا تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأشار أبوثنين إلى أن المملكة أودعت أخيرا لدى مدير المنظمة وثيقة التصديق الرسمي على بروتوكول العمل الجبري لعام 2014 امتدادا لضمان حماية حقوق العاملين وتطوير وتحسين ظروفهم العملية والمعيشية.

وشاركت الوزارة في أعمال لجنة تطبيق المعايير -أحد اللجان الدائمة للمؤتمر- وقدمت مداخلة عن حكومة المملكة في الجلسة الثانية للجنة يوم 3 يونيو، تضمنت الإنجازات والتطورات التشريعية التي قامت بها المملكة في سياق العمل خلال مدة جائحة كوفيد-19 التي شملت اعتماد عدد من السياسات والتصديق على عدد من صكوك المنظمة.

واستمرت مشاركة الوزارة في الجلسة الثالثة لأعمال اللجنة المنعقدة يوم 4 يونيو، حيث قدم وفد الوزارة مداخلة مشتركة نيابة عن مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الدراسة الاستقصائية «تعزيز التشغيل والعمل اللائق في وضع متغير».

يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 18 اتفاقية تمت المصادقة عليها، حيث تعد مشاركة المملكة السنوية امتدادا لجهودها المستمرة في تعزيز موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعميق العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.