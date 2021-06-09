«البحر الأحمر» تتفق مع أركيرودون لتشييد جسر جزيرة شريرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت شركة البحر الأحمر للتطوير مع شركة أركيرودون، لتشييد جسر جزيرة شُريرة.

وأوضحت الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم، في بيان أمس، أنها عينت «أركيرودون» لتصميم وبناء جسر بطول 1.2 كلم كجزء من المعبر الكلي الذي يربط البر الرئيسي بالجزيرة الرئيسية للمشروع، والبالغ طوله 3.3 كلم.

وتتولى «أركيرودون»، المتخصصة في مشاريع البنى التحتية البحرية، تقديم الدعم في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لاستكمال بناء جسر شريرة. ويتكون الجسر من ثلاثة أجزاء، جزءان قصيران بطول 36 م على طرفي المعبر، ومن ثم الجسر الرئيسي، وذلك بهدف الحفاظ على الممرات المائية الموجودة مسبقا للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها.

خطوة رئيسة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، «سيصبح جسر شريرة أحد نقاط الوصول الرئيسية إلى الجزيرة، وسيكون إنجازه خطوة رئيسية أخرى تقربنا نحو تطوير الوجهة. يعد هذا الجسر مشروعا بالغ الأهمية بالنسبة لنا؛ فهو أول معبر يربط البر الرئيسي بجزر الوجهة، فضلا عن تسليطه الضوء على قدرتنا في إنجاز أعمال هندسية ضخمة مع حماية وتعزيز الموائل الطبيعية».

تدابير الاستدامة

وتواكب أساليب تصميم الجسر وبنائه المعايير الصارمة للتنمية المستدامة التي تتبعها شركة البحر الأحمر للتطوير. وتشمل التدابير المستدامة المتخذة التحكم الصارم بتحرك أي أتربة ورواسب نتيجة أنشطة بناء الأساسات، وذلك من خلال عوامات المراقبة المتعددة والموزعة بشكل استراتيجي للتنبيه في حين حدوث أي طفرات وتغيرات على السطح. هذا وسيتم إنشاء خرسانة مسبقة التجهيز لأقسام الجسر بالقرب من الساحل، لاختصار مسافات نقل الخرسانة من محطات الخلط الموجودة ضمن الموقع.

معايير بيئية

وأضاف باغانو «تشاركنا شركة أركيرودون التزامنا بإرساء وريادة مفهوم جديد لتحديد العلاقة بين السياحة الفاخرة وسحر البيئة الطبيعية. ونحن على ثقة تامة بأنهم سيشيدون جسرا استثنائيا في بنائه وتصميمه، ويواكب في الوقت نفسه معاييرنا العالية في مجال التنمية المستدامة».

ضمان السلامة

ويأتي إبرام العقد مع أركيرودون استكمالا لأعمال الدعم البحري الرئيسية التي نفذتها الشركة العام الماضي، والتي ساعدت بدورها في دعم نجاح تنفيذ المشروع من خلال تجهيز أساس متين لضمان سلاسة وفعالية حركة الأشخاص والمواد والمعدات داخل الوجهة وحولها، دون المساس بسلامة البيئة الطبيعية.

رحلة مميزة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون دينيس كارابيرس، «لا تقتصر أهمية الجسر على كونه يشكل نقطة عبور فحسب، بل تتعداها إلى أنه سيوفر رحلة حافلة بالإثارة والتشويق للعابرين الباحثين عن استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في السعودية للمرة الأولى».

جزيرة شريرة

واحدة من 22 جزيرة تم اختيارها للتطوير في أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة. وتم الكشف أخيرا عن مفهوم التصميم المذهل الخاص بجزيرة شريرة «كورال بلوم»، الذي ابتكرته الشركة البريطانية الرائدة «فوستر وشركاؤه»، والقائم على إبراز المناظر الطبيعية الساحرة للجزيرة، وكذلك التركيز على مفهوم التنوع البيولوجي والفنادق المترامية بين الكثبان الرملية.

مشروع البحر الأحمر

بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. وستفتتح جميع الفنادق الـ16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية 2023.

وسيتألف عند اكتماله في 2030 من 50 فندقا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخرا وعددا من مرافق الترفيه والاستجمام.