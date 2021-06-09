أكاديمية الصندوق الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت برامجها التدريبية التي ستقدمها خلال النصف الثاني من 2021، والموجهة إلى منسوبي المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز القدرات البشرية وتأهيلها لتسهم في زيادة نمو النهضة الصناعية في المملكة. وتقدم الأكاديمية برامجها التدريبية المختصة في مجالات: المالية، الأعمال، والابتكار والرقمنة، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية والمحلية مثل: مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، مركز فيتش للتدريب، كلية لندن للأعمال، ومركز الابتكار في وادي السيلكون وغيرهم من الجهات الرائدة.

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