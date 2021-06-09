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وتتنوع هذه البرامج ما بين تدريبية ودبلومات مهنية في أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل، والمعتمدة في جهات القطاع الخاص كافة، وذلك بالتعاون مع عدد من المراكز التدريبية المعتمدة التي تقدم خدماتها عبر التعليم عن بعد، وفق أحدث الطرق وأنجعها أثرا.
ويسعى المركز إلى تقديم الخدمات التدريبية لتبية تطلعات شباب وفتيات منطقة تبوك، ومواكبة كل ما يستجد في مجال التدريب والتطوير المعرفي والمهني والتقني في مجالات مختلفة في تخصصات الأعمال وعلوم الحاسب والتسويق والإدارة وغيرھا، والتي تم تصميمھا بعناية على أعلى المستويات لتطوير مھارات تنافسية في سوق العمل.
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