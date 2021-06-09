شكرا لقرائتكم خبر «مُلاك» يعتمد ألف جمعية خلال 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد برنامج ملاك أكثر من ألف جمعية منذ بداية العام الحالي2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي بمتوسط 200 جمعية شهريا، مسجلة نموا واضحا يعكس ثقة أعضاء جمعيات الملاك في أهداف البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ الحقوق وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح البرنامج أن خدمتي «رفع المحاضر الالكترونية» و»إنشاء محضر اجتماع الكتروني» اللتين تم إطلاقهما أخيرا تستهدفان تسهيل الإجراءات وتيسير أعمال جمعيات الملاك بتمكين رئيس الجمعية ومدير العقار من رفع المحاضر التي تتم خارج المنصة لتسهيل شؤون إدارة أملاك العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال رفع رئيس الجمعية المحاضر والتصويت على البنود التي تلزم ملاك العقار عند التصويت عليها بنسبة 75% من إجمالي مساحة الوحدات، وذلك لاعتماد الجمعية ثم رفع المحاضر عن طريق النظام.

وأطلق البرنامج خدمة الترشيح والتصويت لاختيار (مدير العقار) الكترونيا، لتتيح لرئيس الجمعية فتح باب

الترشيح والتصويت للملاك لاختيار مدير العقار، وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، بهدف تيسير إنشاء جمعيات الملاك وتسهيل تسجيل صكوك عقارات الجمعية وتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والملاك الجدد للوحدات العقارية بالاستفادة من الربط التقني بين منصتي «ملاك» و»فرز الوحدات العقارية».

يذكر أن نظام «ملاك» الجديد دخل حيز التنفيذ في التاسع من سبتمبر 2020، إذ أسهم منذ إطلاقه في تحسين القطاع ورفع جودته وجعله فاعلا في تنمية الناتج المحلي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف كافة.

ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، لضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.