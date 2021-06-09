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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس اتحاد الغرف الخليجية عقد في دبي أمس الاجتماع الـ55 بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ورؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد . وتضمن جدول أعمال الاجتماع اللقاء الخاص لأصحاب رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف الذي أكد خلاله على بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا - كوفيد 19، والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي، كرفع قيود الإغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الإنفاق في العديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل الجهود الكبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.



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