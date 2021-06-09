شكرا لقرائتكم خبر النيابة: تداول الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية يعرض صاحبها للمساءلة الجزائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت النيابة العامة على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع. وأكدت النيابة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، مشددة على أن الإخلال بهذا يستوجب المساءلة الجزائية.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» إن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمساءلة الجزائية.

وأضافت أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أوعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية “يشار إليه بالشخص المطلع” أن يتداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضحت أنه يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لآثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.

وأفادت النيابة العامة بأنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

المعلومات الداخلية

يقصد بها المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.