هيئة المنافسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم إلى الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات. وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها، مبينة أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارون القانونيون لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.



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