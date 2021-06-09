أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-6-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه.



إيقاف تداول 20 شركة إيقاف تداول 20 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العبور للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مطاحن مصر العليا، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أسمنت سيناء، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سيدي كرير للبتروكيماويات، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، الملتقى العربي للاستثمارات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.74%، والعرب على 8.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 63.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 122.5 ألف جنيه، 18.7 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2263 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

شركة أسيوط الإسلاميةأعلنت إدارة البورصة، ورد طلب من الممثل القانوني لشركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 أبريل الماضي، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري. شركة أسيوط الإسلاميةأعلنت إدارة البورصة، ورد طلب من الممثل القانوني لشركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 أبريل الماضي، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 156 ألف سهم، 34450 سهم، 175.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، المجموعة المصرية العقارية 2.3 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون 3 ملايين سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 156 ألف سهم، 34450 سهم، 175.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، المجموعة المصرية العقارية 2.3 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون 3 ملايين سهم.

وأعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، شراء المساهمة مها محمد الشرفي 3 ملايين سهم بسعر 10.26 جنيه بقيمة إجمالية 30.8 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.055% إلى 2.529%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال سيجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية.





مجموعة طلعت مصطفى قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ردًا على ما نشر بمواقع إخبارية بقيام المجموعة بإطلاق شركة تطوير عقاري ثالثة (شركة رواسي للتطوير العقاري) مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فأنها لم تساهم في تلك الشركة أو أي شركة أخرى.