شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف قبيل بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات اقتصادية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.5% للمرة الأولى منذ السابع من مايو/أيار الماضي.



وسوف تصدر غدا الخمس بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.



كما تصدر غدا أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تكشف عن ملامح أولية بشأن مسار سوق العمل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:19 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند التسوية بأقل من 0.1% أو ما يعادل 1.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1895.5 دولار للاوقية.