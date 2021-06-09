شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض رغم هبوط المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتحول الخام إلى الخسائر على الرغم من صدور بيانات كشفت عن هبوط المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.2 مليون برميل إلى 474 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:04 بتوقي جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 18:01 بتوقي جرينتش بنسبة 0.4% إلى 69.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 69.4 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 71.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.8 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.