شكرا لقرائتكم خبر عن الرميح يبحث مع الجانب العراقي معوقات العمل بمنفذ «جديدة عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح، بزيارة إلى منفذ جديدة عرعر للوقوف ميدانياً على حركة النقل البري بين المملكة والعراق، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يرأس وزير النقل لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة منه.

والتقى رئيس الهيئة العامة للنقل خلال الزيارة بمنسوبي المنفذ من الجانبين السعودي والعراقي، كما اطلع على منطقة معاينة البضائع، كما شملت الجولة منطقة التبادل التجاري؛ حيث وقف على عمليات مناولة البضائع، وتخلل الزيارة بحث سبل تذليل المعوقات والتحديات، وبحث رفع وتيرة العمل بما يخدم تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.