شكرا لقرائتكم خبر عن «مديري المشتريات»: نمو القطاع الخاص في دبي تواصل خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال تقرير صادر عن شركة «آي أتش أس ماركيت» إن القطاع الخاص غير النفطي في دبي استمر في النمو خلال شهر مايو / أيار الماضي، بناءً على أحدث البيانات لمؤشر مديري المشتريات، وذلك بالرغم من أن معدل النمو تباطأ بالمقارنة مع مستويات إبريل القوية. وارتفع الإنتاج ونشاط الأعمال الجديدة بنسبة طفيفة، في حين تراجعت أنشطة التوظيف.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي على عدد من المعايير الفردية التي تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزونات البضائع المشتراة. ويغطي مسح اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، بيانات قطاعات السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والبناء.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال 17 شهراً عند 53.5 نقطة في إبريل، إلا أنه تراجع إلى 51.6 نقطة في مايو. ومع ذلك، لا يزال ذلك يشير إلى ثاني أسرع تحسن في ظروف التشغيل على مدار 10 أشهر.

وكان أكبر انخفاض سجله مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث انخفض كلاهما بمقدار 3.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع الناتج في الاقتصاد غير النفطي للشهر السادس على التوالي في مايو، لكنه كان أبطأ مما كان عليه الأمر في إبريل.

وأشارت الشركات التي شملها مسح «آي أتش أس ماركيت» إلى أن العمل في المشاريع الجارية قد ساعد في تعويض التباطؤ في نمو الطلبات الجديدة. وكان قطاع الإنشاءات هو القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعًا أسرع في الإنتاج خلال الشهر، حيث شهدت تجارة الجملة والتجزئة نمواً أبطأ وسجل قطاع السفر والسياحة انخفاضاً متجدداً في أنشطته.