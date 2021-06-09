شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه.

إيقاف تدأول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الصناعات الكيمأوية المصرية-كيما، العبور للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مطاحن مصر العليا، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أسمنت سيناء، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سيدى كرير للبتروكيمأويات، المصرية العربية (ثمار) لتدأول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، الملتقى العربى للاستثمارات. إيقاف تدأول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الصناعات الكيمأوية المصرية-كيما، العبور للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مطاحن مصر العليا، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أسمنت سيناء، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سيدى كرير للبتروكيمأويات، المصرية العربية (ثمار) لتدأول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، الملتقى العربى للاستثمارات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه. البورصة تربح 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 530.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.01% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.74%، والعرب على 8.25% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 63.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 122.5 ألف جنيه، 18.7 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2263 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الكيمأوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 18.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 1.189 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 93.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.970 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.77%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 11.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 32.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 47.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.