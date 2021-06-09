شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 5 ملايين برميل للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.2 مليون برميل إلى 474 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.1 مليون برميل.



وقفز مخزون البنزين بنحو 7 ملايين برميل إلى 241 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 4.4 مليون برميل إلى 137.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.