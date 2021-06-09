شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يبقي على الفائدة دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفاقا مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق، قرر البنك المركزي الكندي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 0.25% دون تغيير.



كما قرر البنك المركزي أيضا تثبيت حجم برنامج مشتريات الأصول الذي يشتري بموجبه البنك 3 مليارات دولار من السندات وأوراق الرهن العقاري كل أسبوع.



ويرى البنك في بيانه أن الاقتصاد يبلي بلاء حسنا ويتحسن بما يتناسب مع التوقعات من تداعيات جائحة كورونا، لكن عدل التوظيف لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة كما أن العديد في مجتمعات الشباب والنساء لا يزالون يعانون من البطالة.