شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب" تتحول للخسارة وتتكبد 195 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة العربية للأنابيب، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 195.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 170.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 65.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض مبيعات الشركة لعام 2020 بنسبة تقدر بحوالي 50% وذلك بمبلغ 369.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 741.1 مليون ريال لعام 2019, ويعود السبب الى التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام بالإضافة إلى الإنتشار الواسع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت المبيعات إلى 369.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 741.1 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 39.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.