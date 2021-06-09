شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك إضافية بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، على أن يتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وأفاد المصرف، في بيان لسوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بقيامه بتعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص المحتمل.

ويستهدف النصرف من الإصدار المحتمل تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وبحسب البيان، يخضع الطرح المحتمل إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

هذا ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 642 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل صافي أرباح بلغ 370 مليون ريال في الربع الأول من ا مليون لعام 2020.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.