شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: استثناء المقرات الحكومية من «نظام الاستئجار» يعزز شراكة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وأشار الوزير إلى إن هذا القرار يشكل دعمًا اضافيًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة .

من جهته أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يٌعد دعمًا محفزًا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، و تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفائتها الأنتاجية والأقتصادية .

وأضاف "بافقيه" إن القرار الكريم سيسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص و تطوير اعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة،و تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني .