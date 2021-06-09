شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «موارد للاستثمار» و«ديزرت كنترول أس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت «شركة موارد القابضة للاستثمار» وشركة «ديزرت كنترول أس»، اتفاقية تعاون طويلة الأمد، تهدف إلى المساهمة في تخضير الصحراء وتأمين الموارد الغذائية، وتحسين الطلب على المياه، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وحماية التنوّع البيولوجي للأنظمة البيئية، وتعزيز نظام الزراعة والتشجير في دولة الإمارات والمنطقة.

العضو المنتدب لشركة «موارد القابضة» عبد الجليل البلوكي، قال: «من خلال توقيع هذه الاتفاقية بين شركة موارد القابضة للاستثمار، وشركة «ديزرت كنترول أس»، نؤسس لعلاقة طويلة الأمد، بما ينسجم مع أهدافنا الدائمة في المحافظة على إرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتماشى مع رؤية رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي الرؤية الهادفة إلى تخضير الصحراء، وتحسين نظام الزراعة والتشجير».

وأضاف: «من خلال هذه المبادرة الجديدة، نعمل على تحسين إدارة الطلب على المياه، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وحماية وتطوير مواردنا البيئية، وحماية التنوّع البيولوجي لأنظمتنا البيئية، وتحسين نظام الزارعة والتشجير لدينا، وكل هذا يقرّبنا خطوة إضافية من تحقيق هدف المستقبل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وأبوظبي خصوصاً».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «موارد القابضة للاستثمار» المهندس أيمن الجيار: «نحن ملتزمون بتحقيق مزيد من الإنجازات، من خلال التعرّف إلى الابتكارات الجديدة في الممارسات المستدامة واعتمادها الدائم للحدّ من الأضرار اللاحقة بالبيئة، بالتوازي مع تعزيز النمو المربح».

وأشار إلى أن تقنية Liquid Nano Clay (LNC) تُعتبر «أحدث إضافة إلى مخزوننا المتنوّع من الأدوات والتقنيات، وتتيح لنا توفير المياه والتقليل من استخدام الأسمدة وتحسين التربة الصحراوية ومكافحة التصحر وخفض التكاليف. ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، سيكون لشركة موارد، بالشراكة مع شركة «ديزرت كنترول»، تأثير بيئي إيجابي ملحوظ في دولة الإمارات، وفي العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».