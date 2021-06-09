شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تأمل في اتفاقات تجارة حرة مع دول «التعاون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف مركز دبي للسلع المتعددة، عن أحدث الإصدارات الخاصة من تقرير مستقبل التجارة 2021، بعنوان «تحدي التوقعات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة». ويتوقع التقرير انتعاش أنشطة التجارة العالمية خلال عام 2021 بعد أن أظهرت مرونة مُلفتة في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة المُرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ويستعرض التقرير نتيجتين أساسيتين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أولاً، التوقعات بأن تسهم التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2021 وما بعده، وسط توقعات بأن يتصدّر الاقتصادان الأمريكي والصيني هذا النمو. ويأتي ذلك متبايناً مع تقديرات منظمة التجارة العالمية بتسجيل انخفاض سنوي من خانتين (بين 13-32%) في أنشطة التجارة.

ثانياً، سجّلت دبي، التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية، نمواً كبيراً في التجارة الخارجية خلال عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19؛ حيث شهد النصف الثاني من عام 2020 قفزة قويّة في أحجام التجارة بنسبة 6% على أساس سنوي. وارتفعت قيمة صادرات دبي الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من المتوقع أن نشهد ملامح جديدة لمشهد التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، في ضوء تأثير التقنيات الرقمية واختلاف سلوكات المستهلكين والتوجه نحو مكافحة التغير المناخي، فضلاً عن تأثير العوامل الجيوسياسية. ويُقدم تقريرنا الجديد عدّة توصيات ملموسة للحكومات والشركات التي تسعى إلى التأقلم مع هذا المشهد الجديد وتسريع وتيرة التعافي من الجائحة».

المفوض التجاري البريطاني

وقال سيمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط، القنصل العام في دبي على هامش التقرير: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» قد أعطى مجالاً وحرية أكبر للمملكة المتحدة على المستوى التجاري، ونعمل بوتيرة متسارعة على تأمين اتفاقات تجارة حرة مع شركائنا على المستوى العالمي، وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بيني: لقد شرعنا في مشروع مشترك من ناحية مراجعة التجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستضع الأساس لاتفاقية تجارية حرة مستقبلية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وستكون هذه فرصة كبيرة لتسارع الأعمال التجارية في المملكة المتحدة والخليج، وبناء علاقات جديدة وتقويتها بشراكات تاريخية.

أضاف بيني: إن التجارة الدولية الحرة والعادلة ذات أهمية كبيرة اليوم أكثر من أي وقت مضى. ونحن نريد استخدام رئاستنا الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع نحو مناقشة المسار التجاري التي ستركز على إصلاح «منظمة التجارة العالمية» والتجارة والصحة والتجارة الرقمية وسياسة المناخ.

وقال بيني: تريد المملكة المتحدة الدخول في شراكات مهمة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتلبية الطموحات الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين. مشيراً إلى أن الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وهي التي تصنف الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية، تعد مهمة جداً، وتتواصل الجهود المشتركة في هذا الإطار بين الدولتين؛ حيث استثمرت شركة «مصدر» بكثافة في مشاريع محطات طاقة الرياح بالمملكة المتحدة، وساهمت خلال الربع الأول من عام 2020 في تحقيق أهداف المملكة بتوليد 47% من الكهرباء بالاعتماد على الرياح والطاقة الشمسية. ويعد ذلك مثالاً عن المشاريع العديدة؛ ونؤكد في هذا الإطار التزامنا بالتعاون مع الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحقيق أهدافنا المشتركة.