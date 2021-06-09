شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي يطّلع على منظومة الشركات الناشئة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في مقره بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مؤخراً الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال زيارة رسمية تعرّف فيها إلى مناخ عمل الشركات الناشئة المزدهرة في إمارة الشارقة والجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام.

وتأتي هذه الزيارة، التي حضرها نحو 40 رائد أعمال وممثلين عن جهات حكومية وخاصة، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم نمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر الوجهات العالمية جذباً للشركات الناشئة، حيث تمّ بحث فرص التعاون مع مركز (شراع) بما يخدم التوجهات المتمثلة في دعم المشاريع والأفكار الشبابية، ومؤسسي الشركات الطموحين، بهدف إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تثري مسيرة التنوع والنمو الاقتصادي في الدولة.

خمس سنوات من التأثير

وشهد خلال الزيارة إطلاق تقرير تقييم الأثر لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بعنوان: «خمس سنوات من خلق التأثير 2016-2020»، والذي يستعرض نمو المركز ودوره الحيوي في عملية تعزيز منظومة ريادة الأعمال المستدامة والقائمة على الابتكار في الشارقة.

واستمع الفلاسي إلى شرح تفصيلي حول مضمون التقرير قدّمته نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز «شراع»، حيث أشارت إلى أن التقرير يقدم معلومات حول تنامي دور مركز «شراع» كركيزة أساسية لمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، إذ دعم المركز أكثر من 17000 شخص من صناع التغيير في مختلف القطاعات، ما عزز مكانة الشارقة على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

وأشارت المدفع إلى وجود 114 شركة ناشئة تندرج تحت مظلة «شراع» نجحت بتوفير 1300 فرصة عمل، على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، 48% منها تمتلكها سيدات، ما ساهم بدعم جهود الإمارة في تحقيق عملية التنوع الاقتصادي، كما أن «شراع» ومنذ تأسيسه، وفر أكثر من 3000 ساعة من التدريب بالتعاون مع عدد من أبرز الجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال، وجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمتعاملين لتوفير الإرشاد والتوجيه، والموارد، لتبادل الأفكار الريادية، وتعزيز النمو والمنافسة عالمياً.

مناقشة التحديات والفرص

واطلع الفلاسي خلال الزيارة على الشركات الناشئة التابعة لمركز «شراع» في جلسة تناولت أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات التي تأسست حديثاً في دولة الإمارات، وناقشت عدداً من المواضيع المهمة مثل التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والسياسات والتشريعات الصديقة لمؤسسي الشركات.

كما التقى خمسة من مؤسسي الشركات الناشئة العاملة تحت مظلة مركز «شراع»، الذين استعرضوا أمامه أفكارهم وابتكاراتهم التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة في الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، وهي: منصة «المنتور.نت»، منصة لتعليم اللغة العربية الذاتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة «رايز»، المعنية بإدارة وتقديم الخدمات المالية الشاملة للمغتربين؛ و«هدايا جوي» منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة بالهدايا، وشركة «مغامر دوت كوم» المتخصصة في توفير الحلول لحجوزات كافة أنواع سياحة المغامرات في مختلف أنحاء العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقرّاً لها، إلى جانب شركة «ذا كونسبت» العاملة في مجال ابتكار تقنيات صديقة للبيئة وحلول تكنولوجية للمتعاملين.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قطاع ريادة الأعمال رافد مهم للاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق المستهدفات التنموية وتطبيق الاستراتيجيات الحكومية، وأثبت القطاع خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»دوره المحوري في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مؤكداً استمرار جهود وزارة الاقتصاد لتطوير القطاع في الدولة بما يرسخ مكانته في الاقتصاد الوطني.

بناء مستقبل مستدام

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز «شراع»: يشرّفنا أن يكون مركز «شراع» منصة تجمع مجتمع رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التي تعمل تحت مظلة المركز للمشاركة في حوار مفتوح مع وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف مناقشة منظومة ريادة الأعمال على مستوى الدولة، حيث تعكس مثل هذه اللقاءات أهداف ورؤية المركز في دعم مؤسسي الشركات الناشئة، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مستدام في الدولة والمنطقة، كما منحنا هذا اللقاء الفرصة لعرض أهم إنجازات مركز «شراع» خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضافت المدفع:«نواصل في «شراع» السعي نحو الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الإمارة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة صديقة لريادة الأعمال من خلال استقطاب المشاريع الريادية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء العالم».