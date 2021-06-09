الإمارات تشارك في افتتاح «هواوي» لأكبر مركز شفافية في الأمن السيبراني

دبي: ”الخليج 365”

دشنت «هواوي» مركز الشفافية العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم في مقر الشركة بمدينة دونغ غوان الصينية، وهو أكبر مركز لها على مستوى العالم. وتحدث في حفل الافتتاح ممثلون عن الجمعية الدولية للهاتف المحمول وشركة «سوزه» للبرمجيات والمعهد البريطاني للمعايير والهيئات التنظيمية في الإمارات وإندونيسيا.

وشهد حفل تدشين المركز الجديد إطلاق وثيقة «المبادئ الأساسية لأمن المنتجات»، وهي المرة الأولى التي توفر فيها الشركة معلومات مفصلة عن ممارساتها في إدارة مبادئ أمن المنتجات للقطاع التقني بأكمله. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تقودها الشركة على نطاق واسع للتعاون مع العملاء والموردين وهيئات وضع المعايير والتنظيمات وجميع الأطراف المعنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتوفير مزيد من الابتكارات في مواجهة تحديات الأمن السيبراني في القطاع التقني بأكمله.

وقال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: «تبرز أهمية الأمن السيبراني في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن تتعاون جميع الأطراف في القطاع التقني على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز القدرات المشتركة للحوكمة ووضع المعايير وابتكار مزيد من التقنيات وأطر التحقق الأمني. كما يجب أن نعمل على تعزيز ثقة المؤسسات التنظيمية والقطاع العام بأمن المنتجات والخدمات التي يعتمدون عليها بشكل يومي. ومن خلال تعاوننا معاً، سنتمكن من تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية في عالم يزداد فيه الاعتماد على التقنيات الرقمية».

وألقى الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات كلمة رئيسية حول أهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل بناء مستقبل رقمي يتسم بالمرونة والاستدامة. وقال: «تشكل الشراكات وتوحيد جهود الأمن والدفاع السيبراني بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة لبناء أسس التعاون بين الجهات الخاصة والعامة والحكومية لرفع أداء منظومة الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز بنية تحتية رقمية موثوق بها في الإمارات».

وشهد حفل تدشين المركز إطلاق «المبادئ الأساسية لضمان أمن المنتجات» التي وضعتها «هواوي» بالاعتماد على خبرتها التي تمتد على مدار عقد كامل في إدارة أمن المنتجات والتعاون مع العديد من الهيئات التنظيمية الخارجية وتلبية المعايير الفنية والمتطلبات التنظيمية. وساهمت المبادئ الأساسية وآليات الحوكمة التي تتبعها «هواوي» في ضمان جودة وأمن المنتجات وتعزيز ثقة العملاء. وعلى مدار الأعوام الماضية، أنشأت هواوي أكثر من 1500 شبكة من شبكات الاتصالات التي توفر خدماتها إلى أكثر من 3 مليارات شخص في 170 بلداً ومنطقة. ولم يسبق أن وقع حادث أمني كبير في أي من شبكات هواوي.