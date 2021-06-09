شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن فطيس يمثل رماية الإمارات في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل اتحاد الإمارات للرماية على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، التي ستنطلق منافساتها في اليابان 23 يوليو المقبل، وذلك في إنجاز جديد للرياضة بالدولة. وأكد عبد الله سالم بن يعقوب أمين عام الاتحاد أن الاتحاد رشح البطل الدولي سيف بن فطيس بفئة رماية الأطباق «الاسكيت»، للمشاركة في أولمبياد طوكيو بتلك البطاقة على ضوء إنجازاته الدولية الأخيرة، حيث حصد 4 ميداليات دولية في آخر 4 أشهر خلال الفترة بين فبراير 2021 ويونيو الجاري.

وقال عبد الله سالم بن يعقوب إنه خلال الاجتماع الذي حضره أمس «عن بعد» وبعد المشاورات مع الاتحادات الآسيوي والدولي والعربي وعلى ضوء تميز الإمارات في رياضة الرماية، تم الحصول على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لتكون الرماية في طليعة الرياضات الإماراتية المشاركة في الحدث كعادتها، خاصة أن الرماية هي اللعبة الوحيدة في تاريخ الرياضة الإماراتية التي سبق لها أن حصدت ميدالية أولمبية ذهبية، وذلك عن طريق الشيخ أحمد بن حشر في أولمبياد سيدني عام 2004.

وعن توقعاته لسيف بن فطيس في منافسات أولمبياد طوكيو قال: «الرامي الدولي سيف بن فطيس يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات على المستوي العربي والقاري والدولي، ويملك تصنيفاً عالمياً في الوقت الراهن بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم بالهند مارس الماضي، وثقتنا فيه بلا حدود للمنافسة على حصد ميدالية أولمبية، خصوصاً أنه لم يتوقف عن التدريبات والمشاركات الدولية في الفترة الأخيرة برغم ظروف الإغلاق في الكثير من الدول بالعالم على خلفية جائحة كورونا، وسيوفر الاتحاد له كل الدعم في المرحلة المقبلة لتحقيق أفضل نتيجة في الدورة التي تمثل أكبر حدث رياضي يقام في العالم».