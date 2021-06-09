شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تناشد جمهورها بالدعاء لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد قرارها اعتزال الفن نهائياً نتيجة الظروف والضغوط، عادت مجدداً الفنانة المصرية آمال ماهر عبر خاصية ستوري «إنستجرام» برسالة جديدة لجمهورها ومتابعيها، بعد مطالبات العديد من الفنانين وجمهورها بالعدول عن قرار الاعتزال.

وكتبت ماهر في منشورها: «جمهوري العزيز، ربنا يجعلكم سبباً يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، كل ما أطلبه دعواتكم في صلاتكم، ومن الله فقط أنتظر الفرج والجبر».

وأكملت ماهر في منشورها: «اللهم لك الحمد على كل شيء. اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء».