شكرا لقرائتكم خبر عن الاندية السعودية تنتظر الخميس لمعرفة نتائج الكفاءة المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تُعلن الخميس في السعودية الأندية الحائزة على الكفاءة المالية التي تمكنها من القيد في الانتقالات الصيفية اعتباراً من 27 يوليو المقبل.

ويجب على الأندية للحصول على الكفاءة تسديد كافة الالتزامات المتأخرة عليها من رواتب لاعبين ومستحقات أخرى حتى 30 أبريل الماضي.

وكان 11 نادياً في دوري المحترفين حازوا على الشهادة في النسخة الأولى مطلع العام الحالي، فيما أخفقت 5 أندية هي النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن، ويبدو النصر جاهزاً هذه المرة بدليل تعاقده مع المهاجم البرازيلي تاليسكا والكاميروني فنسينت استعداداً للموسم المقبل، كما أبرم الهلال غريمه الأزلي تعاقداً مع المالي موسى ماريجا.

وكان وزير الرياضة عبدالعزيز الفيصل أعلن في مطلع الأسبوع عدم وجود استثناءات لأي ناد كما أكد أن القواعد التنفيذية لرخصة المالية التي تمنح من يريد تملك ناد ستعلن أيضاً الخميس.