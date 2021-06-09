شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يكرم القطامي:عطاؤه الأولمبي سيبقى علامة فارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد القطامي، النائب الأول السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لما قدمه من إسهامات خلال فترة عمله ضمن أسرة اللجنة، وما بذله من جهود في خدمة الحركة الأولمبية في دولة الإمارات.

وأعرب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن كامل تقديره للدور المؤثر الذي اضطلع به حميد القطامي في تعزيز الحركة الأولمبية ورفعة مكانتها في دولة الإمارات، مؤكداً أن إسهاماته كان لها بالغ الأثر في دعم أهداف اللجنة ورسالتها ودورها الرئيسي، لاسيما في تطوير المساقات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالحركة الأولمبية الوطنية، وتحفيز روح المنافسة بين الرياضيين لرفع مستوى الأداء وتحقيق مستويات أرقى من التميز الرياضي، ونشر المبادئ الرئيسية للحركة الأولمبية، كذلك التشجيع على تعزيز تواجد المرأة في المشهد الرياضي، أسوة بباقي القطاعات، متمنياً سموه كل التوفيق والسداد للقطامي ومؤكداً أن عطاءه سيبقى علامة فارقة في تاريخ اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال سموه: «كل الشكر لحميد القطامي لما قدمه من جهود في سبيل إعلاء شأن الحركة الأولمبية الإماراتية والترويج لمبادئ الميثاق الأولمبي وإعلاء قيمه ومبادئه... ولدوره في تفعيل دور اللجنة الأولمبية الوطنية وتعظيم أثرها في الارتقاء بمختلف الرياضات في دولتنا.. كل الأمنيات الطيبة لرجل أجزل العطاء ليظل على الدوام نموذجاً يُحتذى للأجيال في كيفية التفاني في خدمة الوطن».

من جانبه، أعرب حميد القطامي عن بالغ الشكر والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا التكريم ليس بالأمر الغريب على سموه، وأن قيمة الوفاء ستظل من الشيم الأساسية لشعب الإمارات في كل وقت وحين، وأن دولة الإمارات تقدم دائماً القدوة في الحفاوة بأبنائها الذين أخلصوا لها العطاء بهدف أن يظل اسم الإمارات دائماً مرتبطاً بالتميز والنجاح.

وأكد القطامي أن اللجنة الأولمبية الوطنية تحظى بكل الدعم والاهتمام في ضوء قيادة سمو رئيس اللجنة وما يتخذه من قرارات مهمة هدفها الأول مصلحة الرياضة والرياضيين وقال:لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية والمكتب التنفيذي وجميع اللجان وكل من أسعدني العمل إلى جواره خلال تلك الفترة المميزة في مسيرتي العملية التي اكتسبت خلالها العديد من الخبرات والأصدقاء من الأسرة الأولمبية سواء محلياً أو دولياً.