شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفرض غرامة 10آلاف جنيه على شركة دلتا للإنشاء والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بفرض التزام مالي على شركة دلتا للإنشاء والتعمير 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة القيد، منح شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مهلة بحد أقصى بداية جلسة تداول غدًا الموافق 10 يونيو الجاري، لموافاة البورصة بخطتها للتعامل مع المخالفات المنسوبة إليها في ضوء القرار الصادر بمنع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر أو لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب، على أنه في حالة عدم الالتزام يتم إدراج وتداول أسهم الشركة بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 13 يونيو.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطـب النهائي لقيد أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في ضوء إلتزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 264.96 مليون جينه موزع على عدد 52.99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتهما .

وأوضحت البورصة، أنه سيتم حذف بيانات شركة النيل لحليج الأقطان من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 يونيو، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام نقل الملكية (خارج المقصورة ) مع استمرار التعامل على أسهم الشركة بنظام الصفقات الخاصة (OPR) لاستكمال ‏شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بذات سعر عرض الشراء وقدره 50 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بالشطب النهائي لأسهم الشركة من جداول البورصة المصرية.