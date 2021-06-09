شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط سوق دبى المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.61% رابحًا 40.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6711.301 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.5 مليار درهم عند مستوى 948.627 مليار درهم، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.51% رابحًا 54.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10790.24 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6302.94 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.33% رابحًا 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1545.85 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.93 نقطة





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% رابحًا 54.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10790.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.43% خاسرًا 581.50 نقطة ليغلق عند مستوى 23357.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 431.2 مليون سهم بقيمة 16.5 مليار ريال.

صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.97%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالي بنسبة 0.99%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والبنوك بنسبة 0.45%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.3%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.25%.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدوائية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.63%، ثم سهم "أيان" بنسبة 7.12%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 2.63%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.56%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم "أيان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% رابحًا 40.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6711.301 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.5 مليار درهم عند مستوى 948.627 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 4965 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.10%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 14.85%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.75%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "شركة أريدو" بنسبة 3.75%، ثم سهم "شركة أبو زبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 1.47%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 1.09%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 696.1 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6302.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 9.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6848.15 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحًا 21.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5239.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 17.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5497.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 462.8 مليون سهم بقيمة 73.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.80%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.2%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحًا 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1545.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 537.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.64% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.93%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.43%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.54%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.25% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.54%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 127.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2791 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.4%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.25%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.55%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 45.3 مليون درهم.