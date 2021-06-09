شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة تزامنا مع انخفاض عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع متابعة المستثمرين لحركة العائد على سندات الخزانة وترقب صدور بيانات هامة في الولايات المتحدة.



وقبيل انعقاد مزاد للسندات في وقت لاحق اليوم، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.5% للمرة الأولى منذ السابع من مايو/أيار الماضي.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 34619 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 13957 نقطة، في حين صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4231 نقطة.