شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بأكثر من 1% وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التفاؤل بشأن مستقبل الاعتماد على النيكل.



وبالتزامن مع سيطرة العديد من الدول حول العالم على جائحة كورونا والتوقعات باستمرار التعافي التدريجي للاقتصادات العالمية، من المتوقع أن يسهم ذلك في دعم الطلب على المعادن الصناعية، ومن بينها النيكل المستخدم بكثافة في صناعة الصلب.



وفي سياق منفصل، يرى مراقبون أن النيكل سيشهد زخما قويا في الطلب من جانب شركات السيارات التي ترى فيه إمكانات هائلة لصناعة البطاريات الكهربائية، هو ما عكس تصريحات المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" في مناسبات عدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:41 بتوقي جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:52 بتوقي جرينتش بنسبة 1.2% إلى 17828 دولار لكل طن.