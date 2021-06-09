شكرا لقرائتكم خبر عن 924 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 924 مليون درهم حيث شهدت الدائرة، الاربعاء تسجيل 276 مبايعة بقيمة 641.1 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 167.88 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 473.22 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 219.95 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 103.2 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 116.74 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 27 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 63.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 25 مليون درهم.