شكرا لقرائتكم خبر عن شراء أجنبي يرفع سوق أبوظبي.. والبنوك تتماسك بمؤشر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت المشتريات الانتقائية، سواء أكانت مؤسسات أو أجانب، مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية لمواصلة الارتفاع بنسبة 0.37%، فيما منعت أسهم البنوك من تراجع مؤشر سوق دبي أكثر من 0.12% رغم انخفاضات العقار، مع ملاحظة توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 52.25 مليون درهم محصلة شراء.

وظل «العالمية القابضة» مهيمناً على سيولة سوق العاصمة بـ696 مليون درهم ليرتفع بنسبة 0.78% إلى 97 درهماً، كما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.12% و«الدار» 0.53%.

وفي دبي، حد كل من «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» من تراجع مؤشر السوق مع ارتفاع الأول 0.4% والثاني 0.37%.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 1.49 مليار درهم في سوق أبوظبي و194.8 مليون درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 314.89 مليون سهم، توزعت بواقع 187.24 مليون سهم في أبوظبي و127.65 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7756 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.37% إلى 6711.301 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وزاد قطاع البنوك 0.46% بعد نمو «أبوظبي التجاري» 3.16% و«أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.72% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.78% مع انخفاض «إشراق» 0.6% واستقرار «الواحة كابيتال».

وصعد قطاع العقار 0.61% مستفيداً من مكاسب «الدار» 0.53% و«رأس الخيمة العقارية» 2.25%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.09% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 0.86% على وقع مكاسب «أدنوك للتوزيع» 1.38% و«طاقة» 1.48% مقابل نزول «دانة غاز» 0.63%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% إلى مستوى 2831.93 نقطة مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وانخفض قطاع العقار 0.3% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.27% و«داماك» 1.53% و«إعمار للتطوير» 0.53% و«إعمار مولز» 1% و«الاتحاد العقارية» 0.36% مقابل ارتفاع «ديار» 0.32%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.6% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 0.6% و«دبي المالي» 0.87% و«شعاع كابيتال» 0.64%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.45% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%. كما زاد قطاع النقل 0.4% مع نمو «أرامكس» 0.73% و«الخليج للملاحة» بينما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 45.27 مليون درهم مغلقاً عند 4.06 درهم، تلاه «داماك» الذي استقطب نحو 36 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 1.28 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باجتذابه 33.7 مليون درهم من التداولات وأقفل عند مستوى 5 دراهم، وحل رابعاً في الترتيب «أرامكس» بسيولة قدرها 14.78 مليون درهم وأغلق عند 4.1 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بـ696 مليون درهم ليغلق سعر السهم عند مستوى 97 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 276.26 مليون درهم وأغلق عند 16.92 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 156.65 مليون درهم وأقفل عند 3.81 درهم، بينما اجتذب «أبوظبي الأول» 94.25 مليون درهم مغلقاً عند 7.5 درهم.

وسجل «السلام السودان» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 6.25% مغلقاً عند 1.7 درهم، بينما سجل «الصناعات الوطنية» التراجع الأكثر بنسبة 9.89% إلى 2.46 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «الشارقة للأسمنت» الارتفاع الأكثر بنسبة 15% وصولاً إلى مستوى 0.759 درهم، فيما تصدر التراجعات «أريد» بنزوله 3.75% إلى 6.68 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، منها 4.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و6.58 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و38.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 49.13 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و16.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة بيع،توزعت بواقع 4.68 مليون درهم محصلة بيع العرب و25.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 67.16 مليون درهم محصلة شراء، منها 30.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و36.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 67.16 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 30.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي و36.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.