الجناح السويسري في «إكسبو» يستعرض هيكل «ما وراء الضباب» في أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتح الجناح السويسري في "إكسبو 2020 دبي" الهيكل التصميمي المبتكر «ما وراء الضباب السويسري» في قلب العاصمة أبوظبي، ليقدم بذلك فرصة فريدة لسكانها للتعرف أكثر إلى التجربة التي ستكون بانتظارهم في الجناح السويسري في «إكسبو». بالتعاون مع السفارة السويسرية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والغاليريا في جزيرة «المارية»، يعرض التصميم الذي نفذته شركة بيل برات بارتنر؛ الوكالة السويسرية الإبداعية المسؤولة عن تصميم وسينوغرافيا الجناح السويسري في إكسبو دبي؛ في الغاليريا على مدار أسبوع كامل حتى 15 يونيو 2021.

وشهد ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الإمارات والبحرين؛ تدشين الهيكل التصميمي بحضور ديفيد روبنسون مدير عام الغاليريا في جزيرة «المارية».

وبتصميمه المستوحى من موضوع جناح السويسري في إكسبو 2020 دبي «انعكاسات»، يأتي الهيكل «ما وراء الضباب السويسري» على شكل مكعب أبيض مفتوح، ومن خلال ما يزيد عن 1,000 قطعة زجاجية كريستالية من مختلف الأحجام ومتعددة الجوانب والمعلقة على سقف من المرايا، يوفر الهيكل تفسيراً تجريدياً لأحد أبرز معالم الجناح وهي «هالة الضباب». سيجد الزوار أنفسهم عند الدخول إلى هذا الهيكل التصميمي وسط هالة ضبابية.

وقال ماسيمو بادجي: «يعد الهيكل التصميمي «ما وراء الضباب السويسري» واحداً من أبرز المعالم التي تنتظر زوّار الجناح السويسري، والذي سيوفر لهم تجربة مفعمة بالمشاعر تتمحور حول الضباب السويسري. نحن مسرورون بجلب هذا التصميم إلى الغاليريا في جزيرة الماريه، نظراً لما سيوفره لسكان العاصمة أبوظبي من فرصة مميزة للتعرف أكثر إلى الجناح السويسري، ونتطلع قدماً للترحيب بكم جميعاً في جناحنا في أكتوبر 2021».

من جانبه قال ديفيد روبنسون مدير عام الغاليريا في جزيرة «المارية»: «إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيف الهيكل التصميمي «ما وراء الضباب السويسري» في الغاليريا في جزيرة المارية، لنكون بذلك أول مركز تسوق في أبوظبي يقوم بذلك قبل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي. نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه التجربة الملهمة والفريدة من نوعها أمام ضيوفنا. هل من الممكن أن يجمع مكان آخر بين تجربة تسوق، وتناول المأكولات ووسائل الترفيه عالمية المستوى من جهة وتصميم فني عالمي من جهة أخرى في قلب العاصمة أبوظبي؟» وتم تصميم مشروع الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي «انعكاسات» بوساطة الفريق السويسري الإبداعي الذي ضم شركة «أو أو أس أيه جي» (تصميم معماري)، وبيل برات بارتنر أيه جي (ديكور مسرحي)، ولورنز اوجستر لاندسكيبنج (المساحات الخضراء)، في حين تم بناء الجناح بوساطة المقاول العام «إكسبوموبيليا».