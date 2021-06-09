شكرا لقرائتكم خبر عن «بادري» تمدد التسجيل في «برنامج ريادة الأعمال 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، عن تمديد التسجيل في الدورة الأولى من برنامج «بادري لريادة الأعمال 2021» حتى 15 أغسطس المقبل وذلك استجابة لطلب الراغبات بالمشاركة في البرنامج بما يتزامن مع بداية السنة الدراسية.

وكانت «بادري» قد أعلنت عن إطلاق البرنامج في مارس الماضي، بهدف تنمية المهارات المعرفية والريادية لكل امرأة تطمح في دخول مجال ريادة الأعمال وبدء مشروعها الخاص، أو لصاحبات المشاريع القائمة الراغبات في تطوير مشاريعهن، حيث يقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات والممارسات وأطر العمل اللازمة التي ستُقدم لهن وفق منهج تعليمي شامل ومتكامل من خلال 6 مساقات تعليمية و7 ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية للمشاريع، إلى جانب الجلسات الفردية على مدى سـبعة أشهر، والمساعدة في عملية إطلاق المشاريع الريادية من خلال مجلس سيدات أعمال الشارقة.

شروط التقديم للبرنامج

واعتمدت الأكاديمية مجموعة من الشروط للانتساب إلى البرنامج، هي أن تكون المنتسبة إماراتية أو مقيمة في الدولة، على ألا يقل عمرها عن 21 عاماً، بالإضافة إلى امتلاكها فكرة ريادية، والالتزام بحضور البرنامج بأكمله افتراضياً من خلال طريق منصة «زووم»، والمشاركة في الزيارات الميدانية حضورياً، إلى جانب إجادتها اللغة الإنجليزية وأن يكون تحصيلها التعليمي ثانوية عامة فما فوق.

وتتيح الأكاديمية الانتساب إلى البرنامج من خلال ملء استمارة إلكترونية على موقعها الرسمي بالإضافة إلى تقديم فكرة العمل وملخص كامل عنها، حيث سيقوم فريق من الأكاديمية بفرز طلبات التسجيل، وإجراء مقابلات افتراضية مع المترشحات، على أن يبدأ البرنامج في 13 سبتمبر المقبل.

الشركاء

ويأتي برنامج «بادري لريادة الأعمال 2021»، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وكلية ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا في باكستان، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، وشركة شراع العالمية لإدارة المشاريع (شراع)، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.