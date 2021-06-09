الريال يفكر في اللعب بمعقل الأتلتي

تخطط إدارة فريق ريال مدريد خوض مباريات الموسم المقبل على أرض جاره أتلتيكو مدريد بطل الليجا، وذلك للاستفادة من سعة مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو مع عودة آلاف المشجعين، انتظاراً لاستكمال العمل في معقل البرنابيو الجديد.

وكان الريال لعب الموسم الماضي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، حيث يلعب الرديف لكنه صغير الحجم، ويأمل الرئيس بيريز بحكم علاقته الجيدة مع إدارة الأتلتي إبرام الاتفاق.

وأكد مصدر في الأتلتي وجود مفاوضات، لكنه لن يعلن عنها لحين تقديم الريال عرضاً رسمياً.